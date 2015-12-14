UX/UI and Web Designer
Привет!
Я веб-дизайнер с 3х летним стажем работы 1 из которых был посвящен преимущественно лендингам
Так же имею навыки проектирования интерфейсов в Axure
Люблю делать качественную работу и постоянно развиваться в своей области. Дизайн для меня не просто рисование картинок, стараюсь осмыслить каждый пиксель.
последнее время увлекаюсь HTML5 анимацией поэтому буду рад реализовать на вашем проекте разные интерактивные ништяки, чем сложнее - тем круче)
Пишите!
Skype: alex.sautchenkov
email: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Дизайн сайтов
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