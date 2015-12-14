UX/UI and Web Designer

Привет!

Я веб-дизайнер с 3х летним стажем работы 1 из которых был посвящен преимущественно лендингам

Так же имею навыки проектирования интерфейсов в Axure

Люблю делать качественную работу и постоянно развиваться в своей области. Дизайн для меня не просто рисование картинок, стараюсь осмыслить каждый пиксель.

последнее время увлекаюсь HTML5 анимацией поэтому буду рад реализовать на вашем проекте разные интерактивные ништяки, чем сложнее - тем круче)

Пишите!

Skype: alex.sautchenkov

email: [email protected]