alex_saut

Алексей Саутченков alex_saut

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
UX/UI and Web Designer

Привет!

Я веб-дизайнер с 3х летним стажем работы 1 из которых был посвящен преимущественно лендингам 

Так же имею навыки проектирования интерфейсов в Axure

Люблю делать качественную работу и постоянно развиваться в своей области. Дизайн для меня не просто рисование картинок, стараюсь осмыслить каждый пиксель. 

последнее время увлекаюсь HTML5 анимацией поэтому буду рад реализовать на вашем проекте разные интерактивные ништяки, чем сложнее - тем круче)

Пишите!

Skype: alex.sautchenkov

email: [email protected]

Дизайн сайтов
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