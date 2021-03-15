Профессиональные услуги по транскрибации
Доброго времени суток!
Меня зовут Алексей, профессионально занимаюсь транскрибацией
Пишу высококлассные тексты и ориентирован на качественное долгосрочное сортудничество.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В начале нашего сотрудничества выполню первое задание бесплатно.
Обращайтесь и высылайте задания личными сообщениями или через мессенджеры ниже.
Готов обсудить детали работы и предложить лучшие реешния для вашей задачи:
Viber: +380503631300
WhatsApp: +905388945490
Hengouts: [email protected]
Звоните и пишите прямо сейчас, отвечаю в течении 5-10 мин!
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