Профессиональные услуги по транскрибации

Доброго времени суток!

Меня зовут Алексей, профессионально занимаюсь транскрибацией

Пишу высококлассные тексты и ориентирован на качественное долгосрочное сортудничество.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В начале нашего сотрудничества выполню первое задание бесплатно .

Обращайтесь и высылайте задания личными сообщениями или через мессенджеры ниже.

Готов обсудить детали работы и предложить лучшие реешния для вашей задачи:

Viber: +380503631300

WhatsApp: +905388945490

Hengouts: [email protected]

Звоните и пишите прямо сейчас, отвечаю в течении 5-10 мин!