Необходим разработчик ReactJS для разработки приложения банковской тематики Оплата почасовая.Необходимо 40 часов в неделю. Проект на 6-12 мес
Прикладное ПО1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Необходим разработчик ReactJS для разработки приложения банковской тематики Оплата почасовая.Необходимо 40 часов в неделю. Проект на 6-12 мес
Необходим разработчик Android для разработки приложения банковской тематики Оплата почасовая.Необходимо 40 часов в неделю. Проект на 6-12 мес
Необходим разработчик iOS для разработки приложения банковской тематики Оплата почасовая.Необходимо 40 часов в неделю. Проект на 6-12 мес