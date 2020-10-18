alex_webrave

Александр alex_webrave

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка и создание сайтов от души

Боюсь представить сколько исполнителей Вы уже просмотрели.Будем честны, большинство из них — сапожники без сапог, либо с дырявыми сапогами.Меня зовут Александр, команда «Webrave».

На рынке веб-услуг более 6 лет.Посмотрите наше портфолио.Круто, не так ли?Я мог бы расписать все области наших знаний и возможностей, но ограничусь тремя словами: Мы Можем Все!Цены на сайты:

  • Сайт-визитка. Средняя цена: 40.000. Срок разработки 1-2 недели.
  • Landing page (Лендинг пейдж). Средняя цена: 50.000. Срок разработки 2-3 недели.
  • Корпоративный сайт. Средняя цена: 180.000. Срок разработки 8 недель.
  • Интернет-магазин. Средняя цена: 250.000. Срок разработки 9-10 недель.
Дорого? Да, но, во-первых: 
  • Есть возможность выплат в рассрочку.
Во-вторых:
  • Мы делаем сайты, которые не нужно обновлять через пару лет.

    Мы делаем сайты на всю жизнь.

Чтобы сэкономить Ваше и наше время, мы составили список того, с чем мы не работаем и как:
  • Бесплатно
  • Без предоплаты
  • Без подписанного договора
  • Без согласованного технического задания
  • С нереальными сроками
  • После фразы: «Давайте сейчас Вы нам сделаете дешевле, зато потом мы вас проектами завалим!»