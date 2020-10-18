Разработка и создание сайтов от души
Боюсь представить сколько исполнителей Вы уже просмотрели.Будем честны, большинство из них — сапожники без сапог, либо с дырявыми сапогами.Меня зовут Александр, команда «Webrave».
На рынке веб-услуг более 6 лет.Посмотрите наше портфолио.Круто, не так ли?Я мог бы расписать все области наших знаний и возможностей, но ограничусь тремя словами: Мы Можем Все!Цены на сайты:
- Сайт-визитка. Средняя цена: 40.000. Срок разработки 1-2 недели.
- Landing page (Лендинг пейдж). Средняя цена: 50.000. Срок разработки 2-3 недели.
- Корпоративный сайт. Средняя цена: 180.000. Срок разработки 8 недель.
- Интернет-магазин. Средняя цена: 250.000. Срок разработки 9-10 недель.
- Есть возможность выплат в рассрочку.
- Мы делаем сайты, которые не нужно обновлять через пару лет.
Мы делаем сайты на всю жизнь.
- Бесплатно
- Без предоплаты
- Без подписанного договора
- Без согласованного технического задания
- С нереальными сроками
- После фразы: «Давайте сейчас Вы нам сделаете дешевле, зато потом мы вас проектами завалим!»
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Портфолио
- Разработка сайта для компании «Селекта»19 просмотров
- Разработка сайта для отеля «Дом Романовых»14 просмотров
- Разработка сайта для компании «Лартех Телеком»12 просмотров
- Разработка сайта для отеля «Dom Boutique Hotel»22 просмотра
- Разработка сайта для компании «Комета»23 просмотра
- Разработка сайта для компании «R-Provence»10 просмотров
- Разработка сайта для компании «MS Integra»13 просмотров