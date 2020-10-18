Разработка и создание сайтов от души

Боюсь представить сколько исполнителей Вы уже просмотрели.Будем честны, большинство из них — сапожники без сапог, либо с дырявыми сапогами.Меня зовут Александр, команда «Webrave».

На рынке веб-услуг более 6 лет.Посмотрите наше портфолио.Круто, не так ли?Я мог бы расписать все области наших знаний и возможностей, но ограничусь тремя словами: Мы Можем Все!Цены на сайты:

Сайт-визитка. Средняя цена: 40.000. Срок разработки 1-2 недели.

Landing page (Лендинг пейдж). Средняя цена: 50.000. Срок разработки 2-3 недели.

Корпоративный сайт. Средняя цена: 180.000. Срок разработки 8 недель.

Интернет-магазин. Средняя цена: 250.000. Срок разработки 9-10 недель.

Есть возможность выплат в рассрочку.

Мы делаем сайты, которые не нужно обновлять через пару лет. Мы делаем сайты на всю жизнь.

Бесплатно

Без предоплаты

Без подписанного договора

Без согласованного технического задания

С нереальными сроками

После фразы: «Давайте сейчас Вы нам сделаете дешевле, зато потом мы вас проектами завалим!»

Дорого? Да, но, во-первых:Во-вторых:Чтобы сэкономить Ваше и наше время, мы составили список того, с чем мы не работаем и как: