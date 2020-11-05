Контекстная реклама Google - Яндекс: Аудит, Настройка, Ведение
Добрый день, друзья!
Хоть на сайте и зарегистрировался недавно, занимаюсь контекстной рекламой более 5-ти лет, из них 3 года провёл в двух крупных рекламных агентствах на позиции старшего специалиста.
Обожаю работать с хорошо настроенной аналитикой: Google Analytics + Яндекс Метрика, настроенные Цели, расширенная электронная торговля, порядок с UTM-метками. Если этого нет, помогу навести порядок.
Что могу делать
- Аудит настроенной контекстной рекламы + анализ эффективности на базе статистики.
- Мини аудит рекламного аккаунта - бесплатно.
- Настройка рекламных кампаний (поиск, рся, кмс, gmc, динамические, смарт-баннеры).
- Ведение рекламных аккаунтов.
- Настойка базовой отчётности в Яндекс Метрике и Google Analytics (установка кода, настройка аккаунта, целей, основных видов отчётностей).
- Настройка импорта данных о расходах и другой статистики из Яндекс Директ в Google Analytics.
Оплата
- Перевод на Сбер, ТКБ, Райффайзен.
- Перевод на расчётный счёт ИП.
Действие аккаунта приостановлено!