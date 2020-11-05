Контекстная реклама Google - Яндекс: Аудит, Настройка, Ведение

Добрый день, друзья!

Хоть на сайте и зарегистрировался недавно, занимаюсь контекстной рекламой более 5-ти лет, из них 3 года провёл в двух крупных рекламных агентствах на позиции старшего специалиста.

Обожаю работать с хорошо настроенной аналитикой: Google Analytics + Яндекс Метрика, настроенные Цели, расширенная электронная торговля, порядок с UTM-метками. Если этого нет, помогу навести порядок.

Что могу делать

Аудит настроенной контекстной рекламы + анализ эффективности на базе статистики.

Мини аудит рекламного аккаунта - бесплатно.

Настройка рекламных кампаний (поиск, рся, кмс, gmc, динамические, смарт-баннеры).

Ведение рекламных аккаунтов.

Настойка базовой отчётности в Яндекс Метрике и Google Analytics (установка кода, настройка аккаунта, целей, основных видов отчётностей).

Настройка импорта данных о расходах и другой статистики из Яндекс Директ в Google Analytics.

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