GIPart - Group of intellectual products and recent technologies
Добрый день мы молодая компания которая решила под своей крышей собрать талантливых ребят, причем с большим опытом в своей профессиональной деятельности. На сегодняшний день каждый из нас имеет большой опыт за плечами, и мы готовы предложить вам свои услуги по различным направлениям:
- разработка сайтов и WEB приложений
- разработка мобильных приложений
- it аутсорсинг
- внедрение ERP- и PDM- систем
Здесь вы найдете больше информации и о нас и нашей деятельности: www.gipart.org
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