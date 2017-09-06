alex_zen

Алексей Зенович alex_zen

 
43 годаБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
GIPart - Group of intellectual products and recent technologies

Добрый день мы молодая компания которая решила под своей крышей собрать талантливых ребят, причем с большим опытом в своей профессиональной деятельности. На сегодняшний день каждый из нас имеет большой опыт за плечами, и мы готовы предложить вам свои услуги по различным направлениям:

  • разработка сайтов и WEB приложений
  • разработка мобильных приложений
  • it аутсорсинг
  • внедрение ERP- и PDM- систем
Мы будем рады с вами сотрудничать, и возможно стать первым Вашим исполнителем. А как вы знаете отношение к первенцу всегда особенно трепетное, поэтому качество и порядочность мы вам гарантируем

Здесь вы найдете больше информации и о нас и нашей деятельности: www.gipart.org