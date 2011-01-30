Добрый день !

Я представляю интересы нового рекламного агенства (Россия).В настоящий момент набираю команду специалистов по дизайну для удаленной работы на постоянной основе.

Работа предварительно появится в конце февраля- начале марта.

Работа заключается в составлении простых рекламных макетов для печати в буклете.

Технические требования макета для полиграфии уточню позже.

Оплата -предпочительно- банковским переводом на Ваш расчетный счет в банке.

Возможно рассмотреть другие варианты.

Оплата после выполнения работы и окончательного утверждения макета заказчиком (рекламодателем).Честность и порядочность гарантирую, в чем Вы сможете быстро убедиться сами.Мы планируем создать длительные деловые отношения с определенным составом специалистов в этой области.

Связь будет осуществляться по факсу, телефону, е- мэйлу, скайпу.

Если Вас серьезно заинтересовало данное предложение, пожалуйста сообщите сколько стоит Ваша работа по созданию несложного рекламного макета для печати в брошюре и срок исполнения.

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы.

С уважением,

Шевченко Лилия