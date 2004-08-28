alexalex_text

Доброго времени суток!
Я представляю агентство авторов, готовых решить любую вашу задачу.
Почему именно мы?
• Качество
Наши авторы проходят строгий отбор на предмет грамотности и
профессиональной компетенции, именно поэтому мы пишем
качественные текста любой сложности и на любую тему.
• Скорость
Эффективный менеджмент в нашей команде способствует
высокой продуктивности и скорости. Таким образом, в случае,
когда наш автор не будет успевать до делайна, к вашему проекту
подключится еще один автор и работа будет сдана в срок.
• Удобство
Мы – настоящие профессионалы, которые знают,
что нужно нашему клиенту, поэтому мы гарантируем вам
индивидуальный подход и высококачественное обслуживание.
Что это значит?
Вместо того чтобы лично подбирать специалиста и
общаться с каждым автором по отдельной задаче, выбирая нас,
вы получаете скоординированную работу по всем вашим
проектам. Вам не прийдется сталкиваться с непостоянными и
ненадежными исполнитями, а также беспокоится о дедлайнах,
поскольку наше агентство уже сделало это за вас.