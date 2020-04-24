alexander-live15

Осипчук Саша alexander-live15

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественный перевод с английского и на английский язык

Мы профессионально, качественно и точно, переведем текст любой тематики .

Никаких "автопереводчиков", никакого "русского-английского", только ручная работа высококвалифицированных специалистов.

На данный момент, у нас в штате работают более 10 переводчиков и все они имеют подтвержденный уровень владения английским языком не ниже С1.

Переводим следующие единицы:

  • сайты,
  • лендинги,
  • презентации,
  • маркетинг-кит
  • научные статьи
и многое другое.

Доступные форматы: PO, html, xlxs, word, jpg, PDF и другие.

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