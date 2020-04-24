alexander-live15

Качественный перевод с английского и на английский язык
Мы профессионально, качественно и точно, переведем текст любой тематики .
Никаких "автопереводчиков", никакого "русского-английского", только ручная работа высококвалифицированных специалистов.
На данный момент, у нас в штате работают более 10 переводчиков и все они имеют подтвержденный уровень владения английским языком не ниже С1.
Переводим следующие единицы:
- сайты,
- лендинги,
- презентации,
- маркетинг-кит
- научные статьи
Доступные форматы: PO, html, xlxs, word, jpg, PDF и другие.
Заказывайте у нас!