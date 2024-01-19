ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕБЕ

"Я графічний дизайнер, навчався в ХТУ IT STEP. Після завершення навчання прагнув набрати досвід, беручи участь в реальних проектах, та шукав різноманітні завдання для розширення знань у даній сфері. Працював у рекламних агентствах, зокрема, з MS AGENCY.

Також активно займаюсь фріланс-проектами для різних замовників. Володію навиками роботи з векторною та растровою графікою, веб-дизайном, поліграфічним дизайном, ретушею, колажуванням, а також створенням фірмових стилів для компаній.

Володію програмами Adobe Photoshop, Illustrator та Figma. Мій загальний досвід у даній сфері становить 4 роки, охоплюючи різні напрямки."