alexanderBok_d

Ищете графического дизайнера?

Что делать если нет ни времени, ни идей, а нужно:

- Упаковать все преимущества вашего бизнеса в единое целое;- Выделится на фоне конкурентов;

- разработать запоминающийся логотип и фирменный стиль;

- разработать креативный макет полиграфии, или внешней рекламы;

- Оформить социальные сети "под ключ";

- Сделать уникальный дизайн сайта

и многие другие задачи нужно выполнить

Чем мы можем быть Вам полезны?Дизайн вам нужен "вчера"?

Мы можем работать по вечерам и в выходные, чтобы вы получили макет как можно

скорее. Сроки зависят только от скорости вашего отзыва.

Большой опыт работы в дизайне полиграфии более 4 лет, является портфолио