alexanderBok_d

Александр Бок alexanderBok_dalexanderBok_d
25 летУкраина/Виноградов
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Ищете графического дизайнера?
Что делать если нет ни времени, ни идей, а нужно:
- Упаковать все преимущества вашего бизнеса в единое целое;- Выделится на фоне конкурентов;
- разработать запоминающийся логотип и фирменный стиль;
- разработать креативный макет полиграфии, или внешней рекламы;
- Оформить социальные сети "под ключ";
- Сделать уникальный дизайн сайта
и многие другие задачи нужно выполнить
Чем мы можем быть Вам полезны?Дизайн вам нужен "вчера"?
Мы можем работать по вечерам и в выходные, чтобы вы получили макет как можно
скорее. Сроки зависят только от скорости вашего отзыва.
Большой опыт работы в дизайне полиграфии более 4 лет, является портфолио