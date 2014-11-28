Опыт программирования на С/С++, С#, PHP.

Есть опыт с QT5 (кроссплатформенной разработки win+linux+android+ios)

Знаком с Java (написал пару небольших проектов под android)

Так же знаю Pascal/Object Pascal/Delphi

Работал с MsSQL, MySql

Сам в состоянии настроить с нуля веб сервер (Linux+apache/nginx+php+mysql)

Есть опыт написание клиетн-серверных приложений.

Есть опыт работаты с ffmpeg (трансляция видео/аудио, стриминг и т.д.)

В состоянии сделать грамотную архитектуру БД и ее связку с PHP.

LAMP