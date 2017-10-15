alexander__k

Frontend Developer

Я веб-разработчик. Обучался в Одесском государственном экологическом университете на кафедре информационных технологий и получил степень магистра. Опыт веб-разработки - 1 год .

Я разработал веб-страницы, используя такие технологии, как AJAX, JQuery, JavaScript, AngularJS, XML, HTML и DHTML, CSS.

Когда я работаю над новым проектом, мне нравится говорить с моими клиентами, чтобы я мог четко понимать их потребности и видение проекта. Заранее благодарю вас за ваше время и внимание. Я с нетерпением жду возможности работать с вами в ближайшее время.