alexanderfilat

Меня зовут Александр, занимаюсь разработкой дизайна для сайтов. Мой опыт работы составляет пол года. За это время я создал более 20 качественных работ, лучшие из них вы сможете найти в моем портфолио.

За время практики я смог освоить UX/UI дизайн и оформить разнообразные сайты: от коворкинг студии до многофункциональной компании. В работе со мной мои клинеты всегда могут рассчитывать на доброжелательное общение и качественное выполнение поставленной задачи. Мое преимущество над другими фрилансерами это моя пунктуальность, если вы возьмете меня в качестве исполнителя, вы сможете получить готовую работу четко в дедлайн. Также я работал с другими дизайнерами в кооперативе, за счет чего смог набраться опытности и насмотренности у профессионалов.

Мое кредо, котрого я придерживаюсь на протяжении всего рабочего опыта - быть дизайнером означает дарить людям эстетический кайф!

Давайте создавать что-то прекрасное вместе!