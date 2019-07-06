alexanderladatko

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Настройка контекстной рекламы

является результатом плодотворного сотрудничества руководителя или человека знающего от и до в тематике (Вас) и контекстолога (меня), поэтому приготовьтесь к регулярному общению со мной. В случае необходимости (если мне это необходимо) погружения в тематику приеду к Вам для более подробного изучения ниши (за свой счет). Я люблю свою работу, поэтому не успокоюсь, пока все не будет ИДЕАЛЬНО. По срокам любая настройка до 5 дней, но не забывайте, что после будет оптимизация РК, которая может занять до месяца.