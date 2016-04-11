alexanderminix

Разработать дизайн вывески для пивного ресторана. Логотип и наработки в личку после выбора исполнителя.
Наружная реклама1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Разработать дизайн вывески для пивного ресторана. Логотип и наработки в личку после выбора исполнителя.
Сделать логотип для сайта по нашим наброскам. Оригинальность и нешаблонность приветствуется. Наброски предоставлю в личку после выбора исполнителя.
Лого должно быль динамичным, передавать атмосферу. Должно содержать стлова Street, 7th, Pub. Креативность приветствуется.