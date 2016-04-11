alexanderminix

Александр Миникс alexanderminix

 
48 летКазахстан/Алматы
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Nikiforov
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Дизайн вывески для ресторана
Спасибо за этот интересный проект. Четкая постановка задачи, конструктивный диалог, оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Отличная работа! Быстро. Без проволочек.
Ответный отзыв
Nikiforov
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Логотип для сайта
Спасибо за этот интересный проект. Четкая постановка задачи, конструктивный диалог, оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Результатом очень доволен! Получилось очень интересное лого. Владислав не просто отрисовал идеи, а все переработал и выдал конфетку. ;-)
Ответный отзыв
Nikiforov
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа для пивного ресторана
Отличный заказчик. Задача поставлена четко, всегда на связи. Однозначно рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Работа выполнена на отлично и вовремя. Были учтены мои все пожелания. Логотипом доволен на 200%. Так как не избитый вариант, а действительно нарисованный с нуля. Была бы у меня полная загрузка работой, забрал бы на полную ставку!
Ответный отзыв