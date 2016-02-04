alexanderporoh

Александр Порохов alexanderporoh

 
40 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dimka_spb
Дмитрий 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
37 отзывов(-9)
$25
10 баллов
8 лет назад
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Хороший, адекватный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный исполнитель, решил все поставленные задачи быстро, ответственно и качественно. Обязательно обращусь снова.
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