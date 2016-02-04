alexanderporoh

Работу нужно сделать быстро, за сутки, любители тянуть неделями проходите мимо. Задание очень простое для понимающего человека, предыдущий исполнитель делал за несколько часов подобное. Подгрузить (спарсить) новости с сайта-донора и вставить в нужный нам плагин ...
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$25
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей
- $25Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется скопировать каталог с сайта с ценами и названиями товаров в Excel файл по заданным параметрам. Оплата в WMZ или QIWI сразу по факту сдачи задания. Цена обсуждаема, подробности в личные сообщения.Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется партинг множества товаров в xls файл из одного крупного каталога по заданным критерями. Подробности в личной переписке.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
8 лет назад
Хороший, адекватный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Прекрасный исполнитель, решил все поставленные задачи быстро, ответственно и качественно. Обязательно обращусь снова.