alexandervel

Продвижение малого и среднего бизнеса в поисковых системах (SEO)

Продвижение бизнеса в поисковых системах Google и Яндекс.

Специализируюсь на продвижении малого и среднего бизнеса в поисковых системах. Специализация: сайты услуг, интернет-магазины в СНГ.

Консультации по вопросам продвижения в поисковых системах.

Отвечаю на конкретные вопросы по продвижению вашего сайта. При необходимости готовлю рекомендации по необходимым SEO-работам.

Аудит сайта / работы SEO-подрядчика.

Вы получаете комплексный аудит вашего сайта (технический, маркетинговый, юзабилити, анализ ссылочного профиля). Дополнительно возможна проверка эффективности (качества) работ вашего текущего подрядчика.

Разработка стратегии продвижения на 6 месяцев (+ план работ).

Разработка общей стратегии продвижения сайта в поисковых системах по этапам, подготовка плана работ над сайтом на 6 месяцев. Разработка стратегии включает в себя анализ конкурентов на рынке, а также ориентировочный прогноз результатов.