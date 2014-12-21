alexandr_kulik_s

Веб разработки

Александр, 28 лет Украина г. Харьков.

Занимаюсь Web разработками более 3 лет, владею:

- php

- js

- jquery

- ajax

- mysql

- HTML

- CSS

Работал с CMS :

- Wordpress

- Joomla

- Drupal

- ModX

- Simpla

- UCOZ

Выполняю работы по верстке сайтов, натягивание на CMS, лэндинговые страницы.

Разрабатываю сайты с нуля (под ключ) от дизайна до коддинга страниц, вот примеры некоторых из них:

http://babyens.nsplife.com.ua/

http://bella-travel.ru/

http://avto.nsplife.com.ua/

http://zoo-fashion.ru/

http://x-bit.org.ua/lp/

http://lubimayarabota.in.ua/landing/

http://avto.statusbag.com.ua/

…

Примеры сайтов на CMS

http://rusparking.com/

http://ventura.ru/

http://agornostaeva.com/

http://favor.in.ua/

http://zincplus.ru/

http://texlux.com/

http://детскийнаряд.рф/

…

Готов к сотрудничеству, как к разовому так и на длительный период, ответственность и порядочность гарантирую, довожу проекты до конца.

Открыт для изучения новых направлений.