alexandr_kulik_s

Александр alexandr_kulik_salexandr_kulik_s
37 летУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб разработки
Александр, 28 лет Украина г. Харьков.
Занимаюсь Web разработками более 3 лет, владею:
- php
- js
- jquery
- ajax
- mysql
- HTML
- CSS
Работал с CMS :
- Wordpress
- Joomla
- Drupal
- ModX
- Simpla
- UCOZ
Выполняю работы по верстке сайтов, натягивание на CMS, лэндинговые страницы.
Разрабатываю сайты с нуля (под ключ) от дизайна до коддинга страниц, вот примеры некоторых из них:
http://babyens.nsplife.com.ua/
http://lubimayarabota.in.ua/landing/
…
Примеры сайтов на CMS
…
Готов к сотрудничеству, как к разовому так и на длительный период, ответственность и порядочность гарантирую, довожу проекты до конца.
Открыт для изучения новых направлений.