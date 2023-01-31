alexandr_minh

UX/UI Designer HTML PHP

Как веб-дизайнер кроме баннеров, логотипов, карточек товара ( сам являюсь поставщиков маркетплейсов в качестве ИП и знаю как работают алгоритмы маркетплейсов ) и прочей работы, которую способен сделать каждый веб-дизайнер я также занимаюсь разработкой сайта с чистым html/css/php кодом ( без tilda ), также могу сделать для анимацию, модель в инженерных программах КОМПАС 3D и solidworks и Blender.



В дизайне больше 4-х лет.

Освоенные программы: Figma, Krita, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, After Effects, Blender, КОМПАС 3D и Solidworks.

Работа по договору с большими проектами и пожеланию могу предоставить договор и к небольшим проектам, договор у меня есть.



Разрабатывал проект при поддержке Skolkovo по аутсорсингу отдела продаж и сам являюсь действующим предпринимателем. По образованию инженер-авиастроения из МАИ. Большая часть моих личных проектов были заключены не в дизайне, потому моя сильная сторона также - продажи и маркетинг по сравнению с теми же конкурентами