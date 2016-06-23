alexandr_seo

Работаю в сео компании оптимизатором. Вывод в ТОП за период от 2 до 5 месяцев, в зависимости от конкурентности в нише товаров и услуг.

Сертифицированный специалист по Google Analytics https://www.google.com/partners/?hl=ru#p_certification_html;cert=3

1. Технический аудит сайта

2. Юзабилити

3. Настройка Google Webmaster

4. Настройка Yandex Webmaster

5. Установка кода Google Analytics

6. Установка кода Yandex Метрика

7. Настройка целей Google Analytics

8. Анализ контента сайта

9. Составление семантического ядра

10. Составление требований к текстам сайта

11. Определение релевантных страниц

12. Анализ авторитетности страниц

13. Подбор и прописывание метатегов для релевантных страниц

14. Составление и настройка Robots.txt

15. Создание и настройка Sitemap согласно требованиям

16. Настройка редиректов

17. Прописывание заголовков в тексте сайта H1-H4