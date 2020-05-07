alexandra-ti

Эффективный копирайте / Автор продающих текстов

Качественный копирайтинг - начало начал. ( не самоучка )

Имею опыт работы в графическом редакторе,начальный навык работы в программе видео монтажа ( Movavi ),работаю со всеми офисными программами,прекрасно в гугл документах ( создавала рабочие файлы и таблицы )

Понимаю технически,как запускать рекламу ( Фейсбук,ВК ,Яндекс Директ )

Могу создать несложный сайт.

Работа с рассылками ( Sendler ),почтой,платежными системами.