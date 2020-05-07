alexandra-ti

Эффективный копирайте / Автор продающих текстов
Качественный копирайтинг - начало начал. ( не самоучка )
Имею опыт работы в графическом редакторе,начальный навык работы в программе видео монтажа ( Movavi ),работаю со всеми офисными программами,прекрасно в гугл документах ( создавала рабочие файлы и таблицы )
Понимаю технически,как запускать рекламу ( Фейсбук,ВК ,Яндекс Директ )
Могу создать несложный сайт.
Работа с рассылками ( Sendler ),почтой,платежными системами.
Действие аккаунта приостановлено!