alexandra_dzjuba

Необходимо будет сделать качественный ротоскоп руки. Образец в аттаче. Инструкция по качеству: 1. каждый отдельно движущийся объект должен быть вырезан отдельной маской. в частности, у нас отдельно режем все фаланги сгибающихся пальцев 2. маска режется минимумом точек. Маска режется ...
Александра Дзюба alexandra_dzjubaalexandra_dzjuba
39 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
- $100Анимация3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Уважаемые коллеги, Сейчас мы хотим запускать сайт виртуального нотариата - http://beesave.ru/ (на основе технологии Штампа времени). Пока что это только проект главной "продающей" страницы и он еще не закончен. Дело в том, что нам нужны настоящие ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Задания для примера (реальные), будет еще много подобных. 1. Нарисовать "объемный квадратный метр" дороги стиль рисунка такой, но без пространств между слоями дороги http://auto.vesti.ru/p/bg800_435695.jpg еще референсы http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5GMxyNm8TZ4eu3PotNo61iAX0zW_06hypIOAqMj1WDuSbjjrgGQ http://www.skpanel.ru/img/STYROFOAM/78.jpg размер и форма такая же, как на аттаче проще всего брать текстуры земли разного ...Обработка фотографийнет заявокЗакрыт11 лет назад