alexandra_godun

Переводчик венгерского языка

Образование

2009-2011 год: Санкт-Петербургский государственный университет, Филологический факультет. Специальность: Венгерский язык и перевод (магистр)

2005-2009 год: Санкт-Петербургский государственный университет, Филологический факультет. Специальность: Венгерский язык и

литература (бакалавр);

Июль – Август 2008 года: интенсивные курсы венгерского языка (Дебреценский Летний университет, Debrecen Summer School);

﻿Опыт работы

Октябрь 2011 года – настоящее время: работа штатным переводчиком, менеджером по работе с зарубежными партнерами в ООО «ПрофИмпорт», г. Москва (полная занятость).

Должностные обязанности и достижения:

Устный последовательный перевод, письменный перевод документации, сопровождение руководителя в заграничных командировках,

корректорская работа для продукции наружной рекламы, оформление презентаций.

Февраль 2011 года – май 2011 года: работа штатным переводчиком с венгерского языка в ООО «Панетти», Санкт-Петербург (полная

занятость).

Октябрь 2009 года – апрель 2011 года: Санкт-Петербургский Государственный Университет, г. Санкт-Петербург. Лаборант (полная занятость).

Ноябрь 2008 года – настоящее время: выполнение письменных в переводов в компаниях «Эго

Транслейтинг», «Перевод-Питер», «Алфавит», «ТрансТех», «Yes We Can», «Аснатеп» (частичная занятость, удаленная работа).

﻿Тематики перевода

Технический перевод, перевод текстов финансово-юридической тематики, перевод текстов по медицине

Профессиональные навыки

Венгерский (upper-intermediate) и английский (upper-intermediate) языки.

Владение стандартными приложениями Microsoft Office.

Опыт работы с SDL Trados

Знание Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

Владение компьютером на уровне уверенного пользователя.