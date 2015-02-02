alexandra_godun

Образование
2009-2011 год: Санкт-Петербургский государственный университет, Филологический факультет. Специальность: Венгерский язык и перевод (магистр)
2005-2009 год: Санкт-Петербургский государственный университет, Филологический факультет. Специальность: Венгерский язык и
литература (бакалавр);
Июль – Август 2008 года: интенсивные курсы венгерского языка (Дебреценский Летний университет, Debrecen Summer School);
Опыт работы
Октябрь 2011 года – настоящее время: работа штатным переводчиком, менеджером по работе с зарубежными партнерами в ООО «ПрофИмпорт», г. Москва (полная занятость).
Должностные обязанности и достижения:
Устный последовательный перевод, письменный перевод документации, сопровождение руководителя в заграничных командировках,
корректорская работа для продукции наружной рекламы, оформление презентаций.
Февраль 2011 года – май 2011 года: работа штатным переводчиком с венгерского языка в ООО «Панетти», Санкт-Петербург (полная
занятость).
Октябрь 2009 года – апрель 2011 года: Санкт-Петербургский Государственный Университет, г. Санкт-Петербург. Лаборант (полная занятость).
Ноябрь 2008 года – настоящее время: выполнение письменных в переводов в компаниях «Эго
Транслейтинг», «Перевод-Питер», «Алфавит», «ТрансТех», «Yes We Can», «Аснатеп» (частичная занятость, удаленная работа).
Тематики перевода
Технический перевод, перевод текстов финансово-юридической тематики, перевод текстов по медицине
Профессиональные навыки
Венгерский (upper-intermediate) и английский (upper-intermediate) языки.
Владение стандартными приложениями Microsoft Office.
Опыт работы с SDL Trados
Знание Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
Владение компьютером на уровне уверенного пользователя.