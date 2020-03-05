alexandra_kolos

Александра alexandra_kolos

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественная работа в срок

Здравствуйте, я художник-иллюстратор. Имею опыт работы в сфере дизайна одежды, коммерческой иллюстрации, оформления книги, создание логотипов.

НАВЫКИ

  • свободное владение Photoshop, Illustrator, CorelDraw;
  • рисование от руки;
  • разработка фирменного стиля;
  • работа с  презентациями, наполнение инфографикой;
  • умение находить необходимые решения и информацию;
  • свободное владение ПК.

ОПЫТ РАБОТЫ

Goldi, Киев – дизайнер 

сентябрь 2019 - ноябрь 2019

  • работа в экспериментальном цехе;
  • участие в создании коллекций;
  • создание эскизов коллекций;
  • коммуникация с производством и магазинами;
  • розничной торговли;
  • консультирование по вопросам визуальной коммуникации.
ТМ Гарна, Одесса – художник-дизайнер

апрель 2018 - сентябрь 2019

  • разработка эскизов коллекций;
  • контроль всех этапов разработки моделей при создании коллекций;
  • работа над Lookbook коллекций;
  • подбор тканей и фурнитуры в соответствии выбранной модели клиентом;
  • подбор тканей для новых коллекций, поиск альтернативных вариантов;
  • работа с производством.

ОБРАЗОВАНИЕ

Одесский художественный колледж имени М.Б. Грекова, Одесса – младший специалист

сентябрь 2015 - июнь 2019

  • Специальность  "Живопись"

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И НАВЫКИ

  • умею  налаживать деловые контакты;
  • легко адаптируюсь к новым условиям;
  • предпочитаю сложные проекты, вызовы;
  • целеустремленная;
  • инициативная;
  • ответственная;
  • организованная и пунктуальная.

ЦЕЛИ

  • желание работать с интересными задачами;
  • погружение в проект;
  • улучшение работы компании;
  • личностный  рост.