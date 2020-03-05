alexandra_kolos

Качественная работа в срок
Здравствуйте, я художник-иллюстратор. Имею опыт работы в сфере дизайна одежды, коммерческой иллюстрации, оформления книги, создание логотипов.
НАВЫКИ
- свободное владение Photoshop, Illustrator, CorelDraw;
- рисование от руки;
- разработка фирменного стиля;
- работа с презентациями, наполнение инфографикой;
- умение находить необходимые решения и информацию;
- свободное владение ПК.
ОПЫТ РАБОТЫGoldi, Киев – дизайнер
сентябрь 2019 - ноябрь 2019
- работа в экспериментальном цехе;
- участие в создании коллекций;
- создание эскизов коллекций;
- коммуникация с производством и магазинами;
- розничной торговли;
- консультирование по вопросам визуальной коммуникации.
апрель 2018 - сентябрь 2019
- разработка эскизов коллекций;
- контроль всех этапов разработки моделей при создании коллекций;
- работа над Lookbook коллекций;
- подбор тканей и фурнитуры в соответствии выбранной модели клиентом;
- подбор тканей для новых коллекций, поиск альтернативных вариантов;
- работа с производством.
ОБРАЗОВАНИЕ
Одесский художественный колледж имени М.Б. Грекова, Одесса – младший специалист
сентябрь 2015 - июнь 2019
- Специальность "Живопись"
- умею налаживать деловые контакты;
- легко адаптируюсь к новым условиям;
- предпочитаю сложные проекты, вызовы;
- целеустремленная;
- инициативная;
- ответственная;
- организованная и пунктуальная.
ЦЕЛИ
- желание работать с интересными задачами;
- погружение в проект;
- улучшение работы компании;
- личностный рост.