Александра alexandra_taraalexandra_tara
35 летРоссия/Таганрог
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Переводчик
Диплом о высшем профессиональном образовании лингвиста-переводчика английского языка.
Дипломная работа была защищена на оценку «отлично» и особо отмечена Государственной Аттестационной Комиссией. В качестве дипломной работы был представлен не просто полноценный перевод документального фильма тематики реклама/дизайн, но и написание к нему английского скрипта на слух.
Ранее был успешно защищён и получен диплом об окончании основного высшего образования по специальности «Дизайн».
Опыт ведения деловой переписки с иностранными клиентами, перевода технической документации.
Также имеется большой опыт перевода комиксов.
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