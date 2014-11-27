Переводчик

Диплом о высшем профессиональном образовании лингвиста-переводчика английского языка.

Дипломная работа была защищена на оценку «отлично» и особо отмечена Государственной Аттестационной Комиссией. В качестве дипломной работы был представлен не просто полноценный перевод документального фильма тематики реклама/дизайн, но и написание к нему английского скрипта на слух.

Ранее был успешно защищён и получен диплом об окончании основного высшего образования по специальности «Дизайн».

Опыт ведения деловой переписки с иностранными клиентами, перевода технической документации.

Также имеется большой опыт перевода комиксов.