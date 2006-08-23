alexandrafaq

Гость alexandrafaq

 
41 год
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Высшее образование: бизнес менеджмент.

Опытный пользователь - Windows (all), MS Office, Photoshop, Corel, Internet, HTML, Remote Assistance.

Установка и поддержка работоспособности ПК, модернизация ПК, установка и обновление различных программ.

Русский - свободный.

Английский - свободный.

Иврит - свободный.

Шведский - базисный/разговорный.

Высокая скорость печати на русском, английском, шведском и иврите.

Опыт работы: бухгалтерия, юрид. консультации, оператор ПК, сотрудник служб "быстрого реагирования" (Help Desk, Service Desk) поддержки пользователей, менеджер по работе с клиентами (руководитель отдела).

Личные качества: коммуникативность, стрессоустойчивость, обязательность, пунктуальность, ответственность.

Ищу исключительно удаленную работу с ПК.

HTML