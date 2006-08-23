alexandrafaq

Высшее образование: бизнес менеджмент.
Опытный пользователь - Windows (all), MS Office, Photoshop, Corel, Internet, HTML, Remote Assistance.
Установка и поддержка работоспособности ПК, модернизация ПК, установка и обновление различных программ.
Русский - свободный.
Английский - свободный.
Иврит - свободный.
Шведский - базисный/разговорный.
Высокая скорость печати на русском, английском, шведском и иврите.
Опыт работы: бухгалтерия, юрид. консультации, оператор ПК, сотрудник служб "быстрого реагирования" (Help Desk, Service Desk) поддержки пользователей, менеджер по работе с клиентами (руководитель отдела).
Личные качества: коммуникативность, стрессоустойчивость, обязательность, пунктуальность, ответственность.
Ищу исключительно удаленную работу с ПК.