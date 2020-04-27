alexandraka

Обработаю фотографии, напишу текст

Здравствуйте!

Меня зовут Александра, я фотограф и ретушёр.

Занимаюсь обработкой фотографий: свето/цветокоррекция, ретушь, бьютиретушь.

Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.

Стаж в фотографии 6 лет.

Написание текстов, редактура

У меня высшее журналистское образование, выработан грамотный слог.

Беру в работу написание статей, копирайтинг, рерайт, seo-тексты, создание контента в социальных сетях.

Создаю качественный контент. Стоимость — 90 рублей/1000 знаков.

Пишу очень много и грамотно, добиваюсь 100% уникальности. Перед отправкой скрупулезно проверяю статью на наличие ошибок

Делаю текст читаемым, разделяю его на тематические абзацы, использую подзаголовки и маркированные списки. Умею прописывать мета-теги. Предлагаю вам работающий оптимизированный SEO-контент, с учётом вашей ЦА, выполняющий свою цель. Есть опыт написания статей на совершенно разные тематики, в этом мне помог опыт работы журналистом.

Знакома с информационным стилем, применяю советы из книги Максима Ильяхова «Пиши, сокращай». Пишу для людей, поэтому мой слог понятен каждому. Вовремя выполняю заказы. Буду рада написать что-то для вас!