alexandraka

Здравствуйте!
Меня зовут Александра, я фотограф и ретушёр.
Занимаюсь обработкой фотографий: свето/цветокоррекция, ретушь, бьютиретушь.
Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.
Стаж в фотографии 6 лет.
Написание текстов, редактура
У меня высшее журналистское образование, выработан грамотный слог.
Беру в работу написание статей, копирайтинг, рерайт, seo-тексты, создание контента в социальных сетях.
Создаю качественный контент. Стоимость — 90 рублей/1000 знаков.
Пишу очень много и грамотно, добиваюсь 100% уникальности. Перед отправкой скрупулезно проверяю статью на наличие ошибок
Делаю текст читаемым, разделяю его на тематические абзацы, использую подзаголовки и маркированные списки. Умею прописывать мета-теги. Предлагаю вам работающий оптимизированный SEO-контент, с учётом вашей ЦА, выполняющий свою цель. Есть опыт написания статей на совершенно разные тематики, в этом мне помог опыт работы журналистом.
Знакома с информационным стилем, применяю советы из книги Максима Ильяхова «Пиши, сокращай». Пишу для людей, поэтому мой слог понятен каждому. Вовремя выполняю заказы. Буду рада написать что-то для вас!