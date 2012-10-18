alexandramaley

Александра Малей alexandramaley

 
38 летБеларусь/Барановичи
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Качественный копирайтинг для надежных партнеров
Отзывы заказчиков
lukinsv
Сергей 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Написать тексты интернет-магазина + SEO
Александра внимательно отнеслась к этой задаче. Критику с моей стороны в начале проекта приняла как руководство к изменению стиля изложения материала и мне это очень понравилось. В итоге получил тексты нужного мне качества. Рекомендую к сотрудничеству.
О сотрудничестве остались самые приятные впечатления. Доброжелательное общение, своевременная оплата, терпение и помощь в выполнении проекта. Рекомендую.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1005