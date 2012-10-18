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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Александра внимательно отнеслась к этой задаче. Критику с моей стороны в начале проекта приняла как руководство к изменению стиля изложения материала и мне это очень понравилось. В итоге получил тексты нужного мне качества. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
О сотрудничестве остались самые приятные впечатления. Доброжелательное общение, своевременная оплата, терпение и помощь в выполнении проекта. Рекомендую.
Копирайтинг
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1005