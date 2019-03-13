alexandrasolnce

Александра alexandrasolncealexandrasolnce
39 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Помощник Веб-мастера
Я помощник веб-мастера. Кратко о том, чем я занималась:
- Добавление контента на сайт (описания товаров, таблицы, списки, фото, картинки, статьи).
- Создание новых страниц сайта с указанием мета-тегов, внутренних связей.
- Анализ сайтов.
- Добавление большого количества товаров на сайты, изменение цен, проверка ошибок в описаниях.
- Создание структурных блоков сайта при его разработке.
- Добавление ссылок (генерация) на бирже Sape.
- Ведение групп в Вк.
- Создание рекламной кампании Яндекс.Директ.
- Другие разные задания.
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