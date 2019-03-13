alexandrasolnce

Александра alexandrasolnce

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Помощник Веб-мастера

Я помощник веб-мастера. Кратко о том, чем я занималась: 

  • Добавление контента на сайт (описания товаров, таблицы, списки, фото, картинки, статьи).
  • Создание новых страниц сайта с указанием мета-тегов, внутренних связей.
  • Анализ сайтов.
  • Добавление большого количества товаров на сайты, изменение цен, проверка ошибок в описаниях.
  • Создание структурных блоков сайта при его разработке.
  • Добавление ссылок (генерация) на бирже Sape.
  • Ведение групп в Вк.
  • Создание рекламной кампании Яндекс.Директ.
  • Другие разные задания.
Рекламная кампания