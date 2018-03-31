alexandrdrogin

Креативно-маркетинговое агентство Sky Gate Agency. Оптимальные цены, основная цель-максимальное увеличение прибыльности компании, создание имиджа.

Меня зовут Александр, я представляю креативно-маркетинговое агентство Sky Gate Agency. Генеральным директором является Богдан Сас, сооснователь Helko. Изначально команда Helko работала над стартапом "умные гантели" и проект привлек более $40 000 от акселератора IoT Hub, а также было заключено партнерство с компанией Intel. Сегодня же созданное креативное агентство состоит из инициативных, творческих людей, которые занимаются оказыванием разносторонних маркетинговых услуг. Спектр наших услуг включает в себя брендинг, позиционирование, копирайтинг, создание промо-роликов, UX, Visual-дизайн, различные методы стимулирования продаж, комплексное продвижение компании, маркетинговые стратегии и рекламные идеи. Также специализируемся на проведении анализа целевой аудитории, графическом дизайне и создании сайта с удобным для потребителей интерфейсом(используя HTML, JS, CSS, CMS& Platform Builds, animation, Motion Graphic), проводим студийные фотосессии. Перечисленные выше услуги являются необходимым "инструментом" для увеличения конкурентоспособности компании на рынке, увеличения прибыльности , доходности, создания имиджа компании, открытия новых торговых точек.

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