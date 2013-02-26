Теория кризисов, концепция кризисного развития , статьи, консалтинг

Образование: Минское высшее военно-политическое училище, 1989,

Украинская национальная юридическая академия им. Я.Мудрого, 1996,

Арбитражный управляющий 2002-2007,

В 2009-2013 занимался исследованием проблем мотивации, мной разработана концепция создания моделей, описывающих работу человеческого сознания в парадигме выбора, развития любой формальной структуры, "разворачивающейся" по принципу фрактала с определением кризисных точек, неизбежно возникающих в ходе развития. К таким структурам, построенным по иерархическому принципу, относятся бизнесструктуры (в т.ч. сетевые), партии и общественные движения и многие другие социальные группы, развитие которых в принципе предопределяется. Если Вас интересуют проблемы, описанные выше, готов обсудить вопросы сотрудничества - написание статей, дипломных работ, помощь в написании диссертаций, другие.