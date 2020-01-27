alexandrovna123

Создаю сайты "под ключ"

РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!!

Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я интернет-маркетолог. Проходила платные курсы 3 месяца подряд в онлайн-школе Секира.ру, у Артема Мазура, у Дамира Халилова и также прошла большое количество бесплатных вебинаров. На этом не останавливаюсь, продолжаю развиваться и обучаться в этой сфере, посещаю различные мероприятия. Я професионал своего дела. Люблю свою работу и с душой внедряюсь в каждое пожелание моего заказчика. Работу выполняюю в крайтчайшие сроки. В данной сфере работаю уже 1 год.

Работаю с различными направлениями:

1. Web дизайн:

- Дизайн одностраничных сайтов для бизнеса, 5000........

- Дизайн сайта-визитки, 5000.......

- Дизайн лендинга. 5000 .......

- Дизайн интернет-магазина5000.......

- Дизайн логотипа1000.........

2. Дизайн соц. сетей:

- Дизайн инстаграм 1000.......

- Дизайн Youtube 1000.......

- Дизайн Вконтакте 1000.......

- Создание фирменного стиля (4 объекта фирменного стиля, например: визитка, папка, бланк, сувенирная продукция + визуализация).5000.......

3. Дизайн полиграфии и рекламных материалов:

- Дизайн листовок,1000......

- Дизайн визиток, 500.....

- Дизайн каталогов, 2000....

- Дизайн афиши,1000.....

- Дизайн буклетов, 2000....

- Дизайн брошурок 2000...

- Дизайн этикетки, 2000....

- Дизайн открыток, 2000....

- Дизайн баннера, 2000.....

- Дизайн рекламы, 1000.....

- Дизайн обложек, 1000.....

- Дизайн обьявлений, 500.....

- Дизайн презентации, 1000

- Дизайн многостраничных изданий, 500 1 стр

- Дизайн календаря (карманного, настенного, перекидного "домик", квартального "домик" 3000 ....

4. Разработка сайта "под ключ"

1. Создание одностраничного сайта 1000

2. Создание многостраничного сайта 15000

3. Создание сайта-визитки5000

4. Создание сайта-портфолио 5000

5. Разработка прототипа 1000

6. Подключение домена и хостинга 500

7. SEO-продвижения 10000 в мес

8. Настройка HTTPS и многое другое

Сайты я создаю на знаменитой платформе tilda, как по готовым шаблонам так и на Zero block, создание индивидуального дизайна, стиля. Полная оптимизация сайта под все устройства (компьютер, ноутбук, планшет, телефон). Подключение сайта на Ваш домен и хостинг, либо на домен Тильда. Платформа очень удобная в использование, даже для тех людей, которые ни чего не знают в програмировании. Для этого не нужно искать специально специалиста для продвижения сайта, либо, редактировании, добавления, товара, услуги и т.д. После разработанного сайта БЕСПЛАТНО обучу Вас, как вносить дополнения и редактировать. Если у вас нет времени на продвижение, то я за отдельную плату возьмусь продвигать Ваш сайт.

5. Дизайн товаров:

- Дизайн пакетов 500......

- Дизайн стаканчиков и кружек 500....

- Дизайн обоев 500

- Дизайн подарочных упаковок и коробок 500......

6. Дизайн одежды

- Дизайн женской одежды: 1000

1) Повседневная одежда (платья, юбки, брюки, кофты, футболки)

2) Рабочая одежда (фартуки, халаты)

- Дизайн детской одежды

1) Для новорожденых конферты, ползунки, чепчики и т.д.

2) Новогодние костюмы

3) Танцевальные костюмы

7. Дизайн штор 1000

Порядок работы:

1. Вы оставляете заявку в Яндекс Услуги

2. Я Вам отправляю номер в WhatsApp и E-mail почту для более удобного общения.

3. Вы в общих чертах описываете задачу, пожелания, цвет, стиль, количество страниц и т.д., Можете присылать мне ссылки понравившего дизайна сайта, визиток, обложек и т.д. А так же при желании заполняете бриф (информация о вашем бизнесе, товаре или услуге), шаблон брифа я Вам отправлю по почте.

4. Я изучаю ваш бизнес, конкурентов, целевую аудиторию, и тут же приступаю к работе БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.

5. Далее направляю Вам разработанный шаблон сайта, обложки, визитки и т.д. на утверждение и правки, редактирование. Замечания и правки вы можете вносить в неограниченном количестве.

7. Далее Вы утверждаете мою работу, проект, сайт, визитку, обложку, и т.д.

8. После утверждения результатов Вы оплачиваете мои услуги.

9. После оплаты я передаю все материалы, исходники.

Полное удаленное сотрудничество. Мое общение с Заказчиком, а именно с Вами ведется по электронной почте или в мессенджерах (WhatsApp, instagram), где любая работа и правка фиксируется. Так как я работаю по ВСЕЙ РОССИИ, естественно часовой пояс не всегда соответствует с моим рабочим временем. По данной причине не всегда я отвечаю на Ваши звонки. А в мессенджерах Вы можете мне писать, оставлять заявки, задавать вопросы круглосуточно, а именно 24/7.

Благодарю за внимание, если Вы прочитали информацию обо мне до конца. Буду рада Вам помочь. А так же буду Вам признательна за положительный отзыв после сдачи утвержденного проекта.