alexandrovnik

Монтирую динамично и эстетично.

Здравствуйте! Я работаю в сфере видеосъемки и монтажа уже более года. Сейчас я веду свой собственный Ютуб-канал.

Вот ссылка на него, где вы можете ознакомиться с моим творчеством, и узнать о моих навыках:

https://www.youtube.com/channel/UC7lVyCJf3ufAQn0BaAv1n7Q?view_as=subscriber

Вот ссылка на моё портфолио, в котором я указал свои самые лучшие, по-моему мнению, работы:

https://youtu.be/Pbe-PxcTj1U

Я монтирую и занимаюсь цветокоррекцией в Final Cut, а анимацию текстов и т.п я делаю в программе Apple Motion.

Курсов по монтажу не проходил, т.к прекрасно справляюсь с повышением собственной квалификации режиссера монтажа самостоятельно.