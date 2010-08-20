Александр Владимирович Коваленко
Специалист по компьютерной обработке информации
В настоящее время - независимый разработчик информационных систем, моделей и алгоритмов.
Компьютерные модели в соционике ( http://socio-nike.ru ).
Алгоритмы и программа для выбора стратегий биржевой торговли.
Разработка приложений на основе нейронных сетей.
Программы численной оптимизации.
Ранее:
Филиал ОАО Банк МЕНАТЕП Спб, г. Подольск;
АО "Подольскогнеупор", г. Подольск;
АОЗТ "Мособлстрой-1", г. Подольск;
КБ точного машиностроения, г. Москва.
(везде - ведущий специлист по развитию и поддержке информационных технологий).
Образование:
1971-1977 МВТУ им. Н.Э.Баумана Москва
Факультет: Машиностроения.
Специальность: Полигонные установки.
1979-1980 МИРЭА Москва
Факультет: повышения квалификации.
Специальность: Методы имитационного моделирования сложных систем.
Профессиональные навыки:
Информационные технологии, программирование, базы данных (Visual FoxPro), прикладная математика.
Разработка математических моделей и алгоритмов.
Проведение исследований. Оптимизация систем.
Английский – базовый.
Другая деятельность:
Разработка новых игр – концепции, сценарии, правила.
Исследования и разработки в области создания систем с элементами искусственного интеллекта.
Опыт сотрудничества с фирмой Motorola - разработка моделей, алгоритмов и программного обеспечения для исследования и оптимизации систем массового обслуживания.
Трейдинг – разработка эффективных опционных стратегий.
Имеются изобретения и научные работы.
Сведения о себе:
Инициативный, креативный, целеустремленный.
Хобби:
Музыка (лауреат фестивалей авторской песни), методы саморазвития, психология, шахматы.