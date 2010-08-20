Разработка информационных систем, моделей и алгоритмов.

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Александр Владимирович Коваленко

Специалист по компьютерной обработке информации

В настоящее время - независимый разработчик информационных систем, моделей и алгоритмов.

Компьютерные модели в соционике ( http://socio-nike.ru ).

Алгоритмы и программа для выбора стратегий биржевой торговли.

Разработка приложений на основе нейронных сетей.

Программы численной оптимизации.

Ранее:

Филиал ОАО Банк МЕНАТЕП Спб, г. Подольск;

АО "Подольскогнеупор", г. Подольск;

АОЗТ "Мособлстрой-1", г. Подольск;

КБ точного машиностроения, г. Москва.

(везде - ведущий специлист по развитию и поддержке информационных технологий).

Образование:

1971-1977 МВТУ им. Н.Э.Баумана Москва

Факультет: Машиностроения.

Специальность: Полигонные установки.

1979-1980 МИРЭА Москва

Факультет: повышения квалификации.

Специальность: Методы имитационного моделирования сложных систем.

Профессиональные навыки:

Информационные технологии, программирование, базы данных (Visual FoxPro), прикладная математика.

Разработка математических моделей и алгоритмов.

Проведение исследований. Оптимизация систем.

Английский – базовый.

Другая деятельность:

Разработка новых игр – концепции, сценарии, правила.

Исследования и разработки в области создания систем с элементами искусственного интеллекта.

Опыт сотрудничества с фирмой Motorola - разработка моделей, алгоритмов и программного обеспечения для исследования и оптимизации систем массового обслуживания.

Трейдинг – разработка эффективных опционных стратегий.

Имеются изобретения и научные работы.

Сведения о себе:

Инициативный, креативный, целеустремленный.

Хобби:

Музыка (лауреат фестивалей авторской песни), методы саморазвития, психология, шахматы.