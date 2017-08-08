Обо мне.

Для меня создание текстов - это не просто способ заработка, это еще мой личностный и профессиональный рост, работа от которой я получаю настоящее удовольствие.

Люблю, когда мои заказчики остаются довольны и прикладываю максимально возможные усилия для этого.

Напишу для Вас рекламные тексты, тексты для описания товаров и услуг, тексты для блога. Словом, всё, что пожелаете.

Внимательна к деталям и всегда вникаю в техническое задание. Иногда задаю много вопросов, но это лишь для того, чтобы качественно исполнить работу.