Alex Bo

Всем привет!

Меня зовут Александр! Занимаюсь обработкой и фотомонтажом в Adobe Photoshop (цветокоррекция, обтравка, ретушь, удаление фона, удаление лишних объектов, добавление фона, обработка фото в различных стилях и т.д.).

Сделаю для Вас крутые фотоработы, шапки и превью для Youtube, карточки товаров, реставрацию и улучшение качества, раскрашивание ч/б фото и многое другое!

От Вас крутые исходники и ТЗ, от меня качественная работа и творческое настроение, которое я вложу в Ваши изображения!