alexbraun_love

Александра Браун alexbraun_lovealexbraun_love
31 годКиргизия/Бишкек
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Професионал
Молодая предпринимательница в области разработки программного обеспечения.
Я работаю с различными языками программирования, такими как Java, Python и C++, и всегда готова изучать новые технологии и программные продукты, чтобы создавать лучшие решения для моих клиентов.
Моя сильная сторона – это способность быстро адаптироваться к новым технологиям и требованиям рынка. Я всегда готова к новым вызовам и улучшению своих навыков
Если вам нужны качественные решения, я всегда готова помочь!