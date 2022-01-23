Митюков Александр Владимирович

В журналистике с 2003 года. За время работы в медиапространстве накоплен огромный опыт работы с текстами: уникальные, копирайт, глубокий рерайт с уникальностью 100%.

Каждый материал на выходе - грамотный текст, интересный для читателя.

Приоритетные жанровые направления: новости, репортаж, журналистское расследование, имиджевый PR.

Прекрасно ориентируюсь в соцсетях и понимаю их значимость в развитии любого медийного проекта.

Обладаю хорошими навыками видеомонтажа (работаю в Vegas), обработкой фото в Adobe Photoshop. Умею подобрать качественный контент и разместить его на сайте.

Самостоятельно снимаю информационные и PR видеосюжеты от сценария до озвучки и монтажа.

Есть большой опыт ведения стримов на TV портал издания.

Коммуникабелен. Стрессоустойчив. Имею хорошие организаторские способности.

Хобби:

Видеомонтаж

Краеведение

Кулинария

Путешествия

Ссылки на мою авторскую страницу в компании-работодателя, youtube канал и социальные сети.

https://www.sb.by/author/154113-aleksandr-mityukov/

https://www.youtube.com/user/alexbresta/videos

https://www.facebook.com/alexandr.mitsiukov

https://vk.com/id207182472