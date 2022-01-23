В журналистике с 2003 года. За время работы в медиапространстве накоплен огромный опыт работы с текстами: уникальные, копирайт, глубокий рерайт с уникальностью 100%.
Каждый материал на выходе - грамотный текст, интересный для читателя.
Приоритетные жанровые направления: новости, репортаж, журналистское расследование, имиджевый PR.
Прекрасно ориентируюсь в соцсетях и понимаю их значимость в развитии любого медийного проекта.
Обладаю хорошими навыками видеомонтажа (работаю в Vegas), обработкой фото в Adobe Photoshop. Умею подобрать качественный контент и разместить его на сайте.
Самостоятельно снимаю информационные и PR видеосюжеты от сценария до озвучки и монтажа.
Есть большой опыт ведения стримов на TV портал издания.
Коммуникабелен. Стрессоустойчив. Имею хорошие организаторские способности.
Хобби:
Видеомонтаж
Краеведение
Кулинария
Путешествия
Ссылки на мою авторскую страницу в компании-работодателя, youtube канал и социальные сети.
https://www.sb.by/author/154113-aleksandr-mityukov/
https://www.youtube.com/user/alexbresta/videos
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