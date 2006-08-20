alexdevelopment

Резюме
Личные сведения:
ФИО: Пирогов Алексей Валериевич
Дата рождения: 25.01.1987
Место проживания: Украина (Днепропетровск)
e-mail: [email protected]
Краткое описание опыта
Обладаю обширными знаниями в области объектно-ориентированного программирования. Есть многолетний опыт работы по проектированию баз данных (в основном Oracle, а также Access, InterBase, SQL Server). C интиресом осваиваю новые технологии.
В себе выделяю следующие качества:
• Ответственное отношение к работе:
• Самостоятельность;
• Коммуникабельность;
• Инициативность;
• Умение выбирать главное, расставлять приоритеты;
• Умение работать с заказчиком;
Владею следующими технологиями и средствами:
• Windows 98, XP;
• Unix
• shell programming
• C++;
• визуальное программирование кроссплатформенных приложений на QT.
• C;
• Assembler;
• JavaScript;;
• MS Access;
• Oracle
• MS SQL Server;
Описание основных проектов
Все следующие проекты были разработаны самостоятельно нуж заказчика:
• Club - программа для управления компьютерным клубом, реализованная на C++.
В данном разделе описаны только основные проекты.
Дополнительные сведения
В данный момент учусь на факультете прикладной математики по специальности «Программное обеспечение автоматизированных систем».
20.08.2006