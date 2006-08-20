alexdevelopment

Резюме

Личные сведения:

ФИО: Пирогов Алексей Валериевич

Дата рождения: 25.01.1987

Место проживания: Украина (Днепропетровск)

e-mail: [email protected]

Краткое описание опыта

Обладаю обширными знаниями в области объектно-ориентированного программирования. Есть многолетний опыт работы по проектированию баз данных (в основном Oracle, а также Access, InterBase, SQL Server). C интиресом осваиваю новые технологии.

В себе выделяю следующие качества:

• Ответственное отношение к работе:

• Самостоятельность;

• Коммуникабельность;

• Инициативность;

• Умение выбирать главное, расставлять приоритеты;

• Умение работать с заказчиком;

Владею следующими технологиями и средствами:

• Windows 98, XP;

• Unix

• shell programming

• C++;

• визуальное программирование кроссплатформенных приложений на QT.

• C;

• Assembler;

• JavaScript;;

• MS Access;

• Oracle

• MS SQL Server;

Описание основных проектов

Все следующие проекты были разработаны самостоятельно нуж заказчика:

• Club - программа для управления компьютерным клубом, реализованная на C++.

В данном разделе описаны только основные проекты.

Дополнительные сведения

В данный момент учусь на факультете прикладной математики по специальности «Программное обеспечение автоматизированных систем».

20.08.2006