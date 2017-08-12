Образование:
Донецкий национальный университет - кандидат физико-математических наук.
Опыт работы:
2011 - 2016 гг. Компания "Herocraft" (г. Калининград).
Должность: Ведущий программист
Обязанности:
Разработка и портирование игр для мобильных платформ Android, IOS, Symbian с использованием Unity3D, Android SDK/NDK, Marmalade SDK, Symbian SDK.
Создание низкоуровневой части игрового движка для Android.
Поддержка игр для iOS платформы, интеграция сторонних SDK в существующие игры.
Разработка и поддержка игр серии Strategy&Tactics.
Разработка и поддержка внутреннего скриптового языка управления логикой для
серии Strategy&Tactics.
Разработка различных редакторов (карт, настроек) для серии Strategy&Tactics.
2008 - 2010 гг. Донецкий национальный университет
Должность: Аспирант
Обязанности:
Досрочная защита кандидатской диссертации на тему «Двумерные задачи электромагнитоупругости для тел с отверстиями и трещинами».
2007 - 2008 гг. ЧП «Вайсруб» (г. Донецк) (аутсорсинг)
Должность: C++ Developer
Обязанности:
Разработка клиент-серверного ПО для управления хранилищем мультимедиа материалов.
Поддержка кросс-платформенных библиотек для обработки видео, построенных на базе ffmpeg, quicktime, wmv.
Создание приложения, создающего видео-ролики на основе Final Cut Pro xml и aaf форматов.
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