Разработка ПО любой сложности. Быстро! Качественно! Недорого!

Образование:

Донецкий национальный университет - кандидат физико-математических наук.

Опыт работы:

﻿2011 - 2016 гг. Компания "Herocraft" (г. Калининград).

Должность: Ведущий программист

﻿Обязанности:

﻿ ﻿Разработка и портирование игр для мобильных платформ Android, IOS, Symbian с использованием Unity3D, Android ﻿ ﻿SDK/NDK, Marmalade SDK, Symbian SDK.

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﻿ ﻿Создание низкоуровневой части игрового движка для Android.

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﻿ ﻿Поддержка игр для iOS платформы, интеграция сторонних SDK в существующие игры.

﻿ ﻿Разработка и поддержка игр серии Strategy&Tactics.

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﻿ ﻿Разработка и поддержка внутреннего скриптового языка управления логикой для

﻿ ﻿серии Strategy&Tactics.

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﻿ ﻿Разработка различных редакторов (карт, настроек) для серии Strategy&Tactics.

﻿2008 - 2010 гг. Донецкий национальный университет

Должность: Аспирант

﻿Обязанности:

﻿ ﻿Досрочная защита кандидатской диссертации на тему «Двумерные задачи электромагнитоупругости для тел с ﻿ ﻿отверстиями и трещинами».

﻿2007 - 2008 гг. ЧП «Вайсруб» (г. Донецк) (аутсорсинг)

Должность: C++ Developer

﻿Обязанности:

﻿ Разработка клиент-серверного ПО для управления хранилищем мультимедиа материалов.

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﻿ ﻿Поддержка кросс-платформенных библиотек для обработки видео, построенных на базе ffmpeg, quicktime, wmv.

﻿ ﻿Создание приложения, создающего видео-ролики на основе Final Cut Pro xml и aaf форматов.