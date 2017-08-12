alexdnu

Алексей alexdnu

 
37 летРоссия/Ростов-на-Дону
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка ПО любой сложности. Быстро! Качественно! Недорого!

Образование:

Донецкий национальный университет - кандидат физико-математических наук.

Опыт работы:

﻿2011 - 2016 гг. Компания "Herocraft" (г. Калининград).  

Должность: Ведущий программист

﻿Обязанности:

﻿ ﻿Разработка и портирование игр для мобильных платформ Android, IOS, Symbian с использованием Unity3D, Android ﻿ ﻿SDK/NDK, Marmalade SDK, Symbian SDK.

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﻿ ﻿Создание низкоуровневой части игрового движка для Android. 

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﻿ ﻿Поддержка игр для iOS платформы, интеграция сторонних SDK в существующие игры.

﻿ ﻿Разработка и поддержка игр серии Strategy&Tactics.

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﻿ ﻿Разработка и поддержка внутреннего скриптового языка управления логикой для

﻿ ﻿серии Strategy&Tactics.

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﻿ ﻿Разработка различных редакторов (карт, настроек) для серии Strategy&Tactics.

﻿2008 - 2010 гг. Донецкий национальный университет

Должность: Аспирант

﻿Обязанности:

﻿ ﻿Досрочная защита кандидатской диссертации на тему «Двумерные задачи электромагнитоупругости для тел с ﻿ ﻿отверстиями и трещинами».

﻿2007 - 2008 гг. ЧП «Вайсруб» (г. Донецк) (аутсорсинг)

ДолжностьC++ Developer

﻿Обязанности:

﻿ Разработка клиент-серверного ПО для управления хранилищем мультимедиа материалов.

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﻿ ﻿Поддержка кросс-платформенных библиотек для обработки видео, построенных на базе ffmpeg, quicktime, wmv.

﻿ ﻿Создание приложения, создающего видео-ролики на основе Final Cut Pro xml и aaf форматов.

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Отзывы заказчиков
guest_14990861541357
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Психологический тест C# Winform
Сделано в срок и качественно! Рекомендую
Замечательный заказчик! Рекомендую.
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