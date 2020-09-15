alexdolmatox

Видео-монтаж, моушн-дизайн

Видео/аудио-монтаж любой сложности.

Осуществлял видео-монтаж/создавал промо ролики/моушн-графику и анимированные логотипы для видео-блогов/интервью в несколько камер/студенческих новостных каналов/онлайн-выпускных нескольких институтов (каждый онлайн выпускной продолжительностью от получаса до часа).

Занимаюсь этим более трёх лет, опыт работы в таких программах, как :

•After Effect (моушн графика);

•Premier pro (профессиональный видео-монтаж);

•Adobe Audition (аудио обработка), а так же в других софтах для монтажа.

Возможность работы в сжатые сроки.

Так же есть инстаграм для связи : @kripovo_

Работаю в сфере видео-монтажа, а так же моушн дизайна около трёх лет. Общителен, легко нахожу общий язык. Избегаю конфликтов как в жизни, так и при работе с клиентами. Для меня важна не только хорошая репутация как видео-монтажера, но и личностный рост. Берусь за работу любой сложности, каждый шаг обговариваю с заказчиком.

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