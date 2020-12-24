В мои обязан входит не только отрисовка уникального дизайна, но и анализ рынка конкурентов, разработка прототипа, продуманное юзабилити и др...

Мои специализаци:- LandingPage (полный цикл работ)

- Сайт под ключ

- Веб-дизайн (• WEB DESIGN, UI DESIGN)

- Прототипирование

- Копирайтинг

- Настройка Я.Директ, Google AdwordsПрограммы:Figma, Adobe Photoshop, Illustrator, изучаю ВЕРСТКУ (HTML5, CSS3, Frontend: Javascript) иAfter-effects

Разрабатываю LandingPage, полноценные сайты( или гибриды) в онлайн-сервесе FIGMA

Так же создание сайтов в Wordpress, используя проверенные темы с анимацией, которые можно изменить до неузнаваемости..

Индивидуальный подход к каждому проекту.

Ценности: порядочность, открытость, все подоговоренностям…

Образование высшее ТГТУ. Есть опыт работы в дизайне по мебели,полиграфии, интерьеров и архитектуры с 2001года, так что есть определенный

взгляд на дизайн как и что должно быть чтоб нравилось глазу человека.