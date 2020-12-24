В мои обязан входит не только отрисовка уникального дизайна, но и анализ рынка конкурентов, разработка прототипа, продуманное юзабилити и др...
Мои специализаци:- LandingPage (полный цикл работ)
- Сайт под ключ
- Веб-дизайн (• WEB DESIGN, UI DESIGN)
- Прототипирование
- Копирайтинг
- Настройка Я.Директ, Google AdwordsПрограммы:Figma, Adobe Photoshop, Illustrator, изучаю ВЕРСТКУ (HTML5, CSS3, Frontend: Javascript) иAfter-effects
- Разрабатываю LandingPage, полноценные сайты( или гибриды) в онлайн-сервесе FIGMA
- Так же создание сайтов в Wordpress, используя проверенные темы
с анимацией, которые можно изменить до неузнаваемости..
- Индивидуальный подход к каждому проекту.
Образование высшее ТГТУ. Есть опыт работы в дизайне по мебели,полиграфии, интерьеров и архитектуры с 2001года, так что есть определенный
взгляд на дизайн как и что должно быть чтоб нравилось глазу человека.
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Портфолио
- Визитка, дизайн82 просмотра
- Burton копия98 просмотров