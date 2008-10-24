Alex Eagle - 30 лет, Копирайтер/Специалист по рекламе/Переводчик опыт работы 2 года. Системный администратор - 1 год.

•Профессиональные навыки:

Создание качественных текстов для рекламных кампаний, разработка слоганов, креативных идей, отличное знание русского и английского языка или высокая грамотность, творческие способности, знание принципов редактуры текста, умение систематизировать информацию, способность работать в сжатые сроки и с большими объемами информации. Word, Excel и Power Point. Знаю языки програмирования С++ и Pascal. Операционные системы Windows XP,Vista а также Linux Ubuntu 7.04, 7.10, 8.04 на уровне администратора ROOT.

•Перевод:

Английский , немецкий, украинский, итальянски, французский, испанский, голландский >>>>>>> Pусский

•Личные качества:

Коммуникабельный, исполнительный и стрессоустойчивый. Обладаю чувством ответственности, oтлично владею словом.

•ICQ 447924194