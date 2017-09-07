alexeiandrejev

Расшифровка аудио и видеоматериалов с английского и перевод с русского на английский художественных и текстов общей тематики

ЗакончилМГИМО с красным дипломом. 5 лет жил и работал в сфере бизнес-образования в США,

г. Лос-Анджелес. В настоящее время занимаюсь переводом книг. Сотрудничаю с

издательствами ЭКСМО, «Слово», «Альпина» и «Манн, Иванов и Фербер» и др. В

общей сложности перевел около 60 книг. Более 10 лет в качестве фрилансера расшифровывал интервью для русского Vogue, потом пару лет для журнала Interview. в среднем делал 2-3 интервью продолжительностью около и боле часа в месяц по схеме: днем получил файл или ссылку, на следующий день к полудню отправил текст.