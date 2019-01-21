alexeiuimenov

Необходим программист в проект. ОС Windows. Необходимые языки программирования: C# и С++. Задача следующая, необходимо написать программу/софт, с помощью которого будет осуществляться моментальный повтор действий пользователя на разных ПК (удалённых рабочих столах) ТЗ по ссылке https://yadi.sk/i/MhSYCpeTqcXvJg Интересует цена ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Нужно доработь мелкие правки на сайте вордпресс. Напишите ваши контакты скайп или телеграмм. Нужен человек который сейчас свободен и сможет приступить.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Кто занимается клонированием сайтов? Нужно сделать копию сайта на джумла, функционал простой. Учитывать при натяжки адаптивность. Ссылка в картинке прикрепил. И подключить оплату яндекс касса. Пишите цену и сроки.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет, нужно развернуть скрипт https://github.com/lxkuz/RobinHood И примерно объяснить что к чему. Сколько будет стоить?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть 3 лендинга. Нужно собрать из них 1. То есть, за основу берем 1 лендинг и меняем несколько блоков на блоки которые есть в других лендингах. Связь желательно голосом но не принципиально. Исходники всех 3 лендингов есть ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем привет. Нужно установить эту таблицу https://github.com/AllenFang/react-bootstrap-table на моем хостинге каков бюджет и сроки?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать клон http://webcademy.ru/htmlstart/ Прошу указать бюджет и сроки минимальные Контакты для связи. cms не нужнаHTML-верстка31 заявкаЗакрыт5 лет назад