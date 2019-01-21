alexeiuimenov

Алексей Уйменов alexeiuimenov

 
39 летКазахстан/Актау
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Программист ОС Windows

    Необходим программист в проект. ОС Windows. Необходимые языки программирования: C# и С++.  Задача следующая, необходимо написать программу/софт, с помощью которого будет осуществляться моментальный повтор действий пользователя на разных ПК (удалённых рабочих столах) ТЗ по ссылке https://yadi.sk/i/MhSYCpeTqcXvJg   Интересует цена ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Джумла

    Всем привет. Кто занимается клонированием сайтов?  Нужно сделать копию сайта на джумла, функционал простой. Учитывать при натяжки адаптивность. Ссылка в картинке прикрепил. И подключить оплату яндекс касса. Пишите цену и сроки.

    Joomla
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Собрать лендинг

    Есть 3 лендинга. Нужно собрать из них 1. То есть, за основу берем 1 лендинг и меняем несколько блоков  на блоки которые есть в других лендингах.  Связь желательно голосом но не принципиально. Исходники всех 3 лендингов есть ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Копия лендинга

    Сделать клон http://webcademy.ru/htmlstart/  Прошу указать бюджет и сроки минимальные Контакты для связи. cms не нужна

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
_prepross
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов(-4)
$5
10 баллов
5 лет назад
Собрать лендинг
Все прошло хорошо, Рекомендую
Рекомендую. Хороший исполнитель знающий свое дело. Продолжаем сотрудничать.
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