Разработчик прикладного ПО, баз данных

Образование: высшее техническое.

Специальность: инженер-программист

Должность: инженер-программист по разработке прикладного ПО

Стаж работы: 10 лет

Постоянное участие в крупных корпоративных проектах

Основные языки: Java, Delphi

Среды разработки: NetBeans, Delphi

СУБД: MySQL, PostgreSQL

Системы управления проектами: Subversion

Владение языками: английский технический (чтение)

Личные качества: профессионализм, пунктуальность, аналитическое мышление, быстрое обучение новому, умение работать как в команде, так и индивидуально