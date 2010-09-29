Разработчик прикладного ПО, баз данных
Образование: высшее техническое.
Специальность: инженер-программист
Должность: инженер-программист по разработке прикладного ПО
Стаж работы: 10 лет
Постоянное участие в крупных корпоративных проектах
Основные языки: Java, Delphi
Среды разработки: NetBeans, Delphi
СУБД: MySQL, PostgreSQL
Системы управления проектами: Subversion
Владение языками: английский технический (чтение)
Личные качества: профессионализм, пунктуальность, аналитическое мышление, быстрое обучение новому, умение работать как в команде, так и индивидуально