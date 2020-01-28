alexelma

Элма Алекс alexelma

 
33 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работа с системой ELMA

Опыт работы с системой управления бизнес процессами ELMA

Анализ бизнес-процессов;

Формализация требования клиентов;

Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN в среде ELMA;

Создание отчетов FastReport и Razor;

Составление технической документации;

Внедрение программного продукта (в части СЭД/Бизнес-процессы/KPI/CRM/Проектное управление);

Участие во внутренних и внешних проектах;

Сопровождение проектов;

Написание сценариев на языке C#;

Компетенции: BPM, ECM, CRM, Script;

Портфолио
Встраиваемые системы
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$30/час
от $30от 1 часа
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