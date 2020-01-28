Работа с системой ELMA
Опыт работы с системой управления бизнес процессами ELMA
Анализ бизнес-процессов;
Формализация требования клиентов;
Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN в среде ELMA;
Создание отчетов FastReport и Razor;
Составление технической документации;
Внедрение программного продукта (в части СЭД/Бизнес-процессы/KPI/CRM/Проектное управление);
Участие во внутренних и внешних проектах;
Сопровождение проектов;
Написание сценариев на языке C#;
Компетенции: BPM, ECM, CRM, Script;
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Портфолио
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