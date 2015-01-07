Делаю сайты дешево и качественно, цены от 2000 рублей

Занимаюсь веб разработкой более 2-х лет.

Цены на разработку низкие, обращаетесь. Всегда иду на встречу клиентам.

Почему цены низкие?

Во-первых я не "зажравшийся" поэтому и цены у меня адекватные. По статистике цена за сайт по себестоимости не большая, многие профессионалы сильно завышают цену именно за работу, а кто-то не берет много, но результат тот-же, как правило дешево - это еще не значит что не качественно!

Во вторых, я сейчас собираю свое портфолио, соответственно я заинтересован Вам сделать сайт качественно и красиво, чтобы в дальнейшем показывать его как свою работу людям.

Пишите , жду ваших заявок.