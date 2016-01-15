alexey4855

Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...

Я человек тяжелой судьбы и лёгкого поведения.

Плохо разбираюсь в музыке, любимый певец - Ленин.

Регулярно делаю две вещи: сплю с Анжелиной Джоули и вру. Одеваюсь только в дорогих продуктовых магазинах.

Накачал мышцы из Интернета, а в детстве упал с дерева и повредил себе смекалку. Но зато я белая ворона среди темных лошадок.

А отношения с женщинами не складываются в чемоданчик.

Моя любимая еда - мезим.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Интересы:

футбол, фитнес, IT, девушки, женщины, юмор, общение, кино, музыка ...

Любимая музыка:

тра па па тра па па ра ро ра па па ...

Любимые фильмы:

комедии, мистика, ужосы

Любимые телешоу:

камеди клаб

Любимые игры:

пятнашки ) и стратегии и спортивные.. ну типа кто кого быстрей оттопырит

О себе:

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