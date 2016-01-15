alexey4855

Я человек тяжелой судьбы и лёгкого поведения.
Плохо разбираюсь в музыке, любимый певец - Ленин.
Регулярно делаю две вещи: сплю с Анжелиной Джоули и вру. Одеваюсь только в дорогих продуктовых магазинах.
Накачал мышцы из Интернета, а в детстве упал с дерева и повредил себе смекалку. Но зато я белая ворона среди темных лошадок.
А отношения с женщинами не складываются в чемоданчик.
Моя любимая еда - мезим.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Интересы:
футбол, фитнес, IT, девушки, женщины, юмор, общение, кино, музыка ...
Любимая музыка:
тра па па тра па па ра ро ра па па ...
Любимые фильмы:
комедии, мистика, ужосы
Любимые телешоу:
камеди клаб
Любимые игры:
пятнашки ) и стратегии и спортивные.. ну типа кто кого быстрей оттопырит
О себе:
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